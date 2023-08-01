X5 Group приобретает магазины "Виктория" и "Дешево"

В сделку войдут в общей сложности 118 торговых объектов и два распределительных центра

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", договорилась о приобретении магазинов "Виктория" и "Дешево", в сделку войдут в общей сложности 118 торговых объектов и два распределительных центра, говорится в сообщении компании.

"X5 Group <…> сообщает о достижении договоренностей о приобретении компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дешево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "Кэш" в Калининграде", - сообщил ретейлер.

В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты. Кроме того, к X5 перейдут два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тыс. кв. м.