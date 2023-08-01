Минэнерго Турции анонсировало начало работы первого блока АЭС "Аккую" в октябре 2024 года

Глава ведомства Алпарслан Байрактар сообщил, что другие реакторы будут вводиться в эксплуатацию с интервалом в год

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Атомная электростанция АЭС "Аккую", строящаяся в Турции, начнет производство электроэнергии 29 октября 2024 года. Об этом министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар сообщил в интервью газете Sabah.

"Производство электроэнергии на первом энергоблоке АЭС "Аккую" начнется 29 октября 2024 года. Другие реакторы будут вводиться в эксплуатацию с интервалом в год", - сказал министр.

Ранее конкретные сроки ввода в эксплуатацию станции не назывались.

Байрактар обсудил на прошлой неделе в Анкаре с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым вопросы реализация проекта строительства первой турецкой АЭС.

Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого блока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год. Сейчас проект полностью финансируется российской стороной.