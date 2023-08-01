Победители конкурса "Учитель года России" не будут выплачивать НДФЛ с премий

Помимо этого, налогом не будут облагаться премии всероссийских конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог", "Мастер года России", "Сердце отдаю детям" и "Первый учитель"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень денежных премий, лауреаты которых освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), мера коснется конкурса "Учитель года России" и других. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" не будут выплачивать налог на доходы физических лиц с денежных премий, присуждаемых по его итогам", - говорится в сообщении. Помимо этого, налогом не будут облагаться премии всероссийских конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог", "Мастер года России", "Сердце отдаю детям" и "Первый учитель".

Премьер-министр РФ в апреле 2023 года подписал постановление, по которому победитель конкурса "Учитель года России" будет получать премию в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей. Победители других указанных конкурсов с 2023 года будут получать премию 200 тыс. рублей.