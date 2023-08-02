Индия начала расследование о неуплате налогов в отношении китайского автопроизводителя BYD

Как отмечает агентство Reuters, Индия установила налоговый сбор в размере 70-100% от базовой стоимости за ввоз в страну собранного за границей электрокара

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Индия начала расследование в отношении крупного китайского производителя электромобилей BYD в связи с подозрениями о неуплате налогов на импортные детали для сборки машин на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Индийские налоговые службы подозревают компанию BYD в неуплате 730 млн рупий ($9 млн). Несмотря на то, что BYD уплатила эту сумму после вынесения вердикта по предварительному слушанию, продолжающееся расследование может привести к взиманию дополнительных налоговых платежей и взысканию штрафа", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, Индия установила налоговый сбор в размере 70-100% от базовой стоимости за ввоз в страну собранного за границей электрокара. При этом налог на импортируемые детали, которые впоследствии будут использованы для сборки автомобиля непосредственно на территории страны, составляет 15-35%. Однако, более низкие ставки применяются только в том случае, если аккумулятор и двигатель во время перевозки не установлены на шасси автомобиля.

По словам одного из источников, китайская компания не выполнила эти условия, что обязывает ее уплатить налог по более высокой ставке. Ни индийские налоговые органы, ни представители компании не прокомментировали ситуацию.

Повышенное внимание к BYD со стороны индийских властей вызвано недавним предложением китайской компании построить завод по производству электромобилей стоимостью $1 млрд, которое было отклонено Индией по соображением национальной безопасности.

Крупнейший в мире производитель электрических и гибридных автомобилей BYD активизирует деятельность не только в Индии, но и по всему миру, пытаясь составить конкуренцию американской Tesla. Она по-прежнему занимает лидирующую позицию по показателям продаж электромобилей. BYD рассчитывала занять 40% индийского рынка электромобилей к 2030 году. В этом году в Индии планируется продать 15 тыс. электрокаров.