Кабмин утвердил повышение норматива продаж бензина и дизеля на бирже на 1 п. п.

Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличилась до 13% от общего объема производства, дизельного топлива - до 9,5%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 процентный пункт. Об этом говорится в сообщении правительства.

"Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля", - отмечается в сообщении.

Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12% до 13% от общего объема производства, дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%. Изменения касаются топлива пятого класса.

В сообщении кабмина подчеркивается, что утвержденные изменения позволяют повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на бирже и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях. "Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам, - указывается в сообщении. - Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок".

В пресс-службе ФАС также обратили внимание на то, что требования по минимальной реализации топлива через биржу распространяются на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу. "Кроме того, участники рынка обязаны соблюдать критерии регулярности и равномерности продаж и планировать объемы реализации топлива на месяц вперед. Это позволит увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке", - добавили в ФАС.