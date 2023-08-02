УК "Альфа-капитал" запустила стратегию доверительного управления с элементами ИИ

Она рассчитана на инвесторов с капиталом от 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. УК "Альфа-капитал" запустила стратегию доверительного управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщила пресс-служба компании.

"УК "Альфа-Капитал" объявляет о запуске новой стратегии доверительного управления "Альфа Искусственный интеллект. Российские акции". Стратегия основана на активном управлении портфелем акций, торгующихся на Московской бирже, с помощью алгоритмов машинного обучения", - указано в сообщении.

Разработанный компанией алгоритм предполагает следование за трендом на основе оценки вероятности роста или снижения котировки ценной бумаги в каждый торговый день. Стратегия рассчитана на инвесторов с капиталом от 500 тыс. рублей. Отмечается, что состав портфеля будет определяться исходя из анализа акций по более чем 100 показателям. Ожидаемая доходность стратегии составляет 25% годовых в рублях.

"Рост интереса к инвестициям в российские акции повышают актуальность продуктов, ориентированных на активы локального рынка, особенно обладающие высокой потенциальной доходностью при приемлемом уровне риска. Рассчитываем, что новая стратегия, основанная на разработках "Альфа-капитал" в области искусственного интеллекта и машинного обучения, станет эффективным инструментом", - отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК "Альфа-капитал".

Стратегия доверительного управления "Альфа Искусственный интеллект. Российские акции" станет очередной инновационной разработкой УК "Альфа-капитал" на рынке управления активами. В 2021 году компания совместно с Московской биржей предложила инвесторам первый биржевой фонд с элементами искусственного интеллекта, который инвестирует в акции на основе оценки их перспективности с помощью алгоритмов.