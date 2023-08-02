"Газпром гелий сервис" впервые доставил в Китай СПГ по трансграничному мосту

В компании сообщили, что партия СПГ будет использована в коммунальной сфере и в качестве экологически чистого газомоторного топлива

МОСКВА, 2 августа./ТАСС/. "Газпром гелий сервис" впервые доставил партию сжиженного природного газа (СПГ) по международному автомобильному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ, сообщила компания.

СПГ произведен на малотоннажной установке сжижения природного газа в Приморском крае на гелиевом хабе "Газпрома". Продавцом в рамках экспортного контракта выступил "Газпром экспорт". Доставку груза "Газпром гелий сервис" обеспечил в собственном контейнере на магистральном тягаче, работающем на сжиженном природном газе.

"Партия СПГ доставлена в китайскую провинцию Хэйлунцзян и будет использована в коммунальной сфере и в качестве экологически чистого газомоторного топлива", - говорится в сообщении.

"Газпром гелий сервис" сформировал самое крупное в России автотранспортное предприятие на СПГ для перевозки сжиженных газов. Созданная нами на Дальнем Востоке СПГ-инфраструктура позволяет обеспечить комплексную логистику экспортных поставок товарной продукции в рамках проектов "Газпрома", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Газпром гелий сервис" Любови Бриш.

ООО "Газпром гелий сервис" - полномочная компания ПАО "Газпром" по реализации проектов с применением криогенных технологий. В Дальневосточном федеральном округе компания реализует инвестиционные проекты в области строительства малотоннажных заводов по производству СПГ на территориях опережающего развития.