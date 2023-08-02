Индия может разрешить поставщикам Tesla производить узлы для электрокаров в стране

По словам источников газеты The Economic Times, Tesla проявляет готовность к инвестициям в создание своей экосистемы цепочек поставок в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Индии может рассмотреть вопрос о разрешении иностранным поставщикам критически важных комплектующих для электромобилей американской компании Tesla их производство на индийских предприятиях. Об этом сообщает газета The Economic Times.

"Это будет иметь важное значение, поскольку сейчас Tesla импортирует из Китая такие некоторые ключевые компоненты для электрокаров, как аккумуляторные батареи", - заявили источники издания.

По их словам, Tesla проявляет готовность к инвестициям в создание своей экосистемы цепочек поставок в Индии.

В июле Tesla направила правительству Индии инвестиционное предложение по размещению производства своих автомобилей в стране, что позволит локализовать выпуск и экспорт в третьи страны.

Со стороны индийского правительства переговоры ведет министерство торговли и промышленности. По данным СМИ, Tesla предлагает построить завод, который бы выпускал 500 тыс. автомобилей в год. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс.

Ранее Tesla пыталась добиться сокращения пошлины на ввоз в Индию электромобилей, но Нью-Дели ответил отказом, и компания на время оставила планы по экспорту своей продукции в страну. В мае глава Tesla Илон Маск в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что "Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом", отметив, что решение об этом будет принято к концу 2023 года. В июне Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне, а по итогам встречи выразил уверенность, что "Tesla появится в Индии, и это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".