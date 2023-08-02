Правкомиссия одобрила заявки еще трех регионов ДФО на реализацию мастер-планов городов

В Бурятии, Приморском крае и Сахалинской области реализуют 54 инфраструктурных проекта

ТАСС, 2 августа. Правительственная комиссия под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина одобрила выделение средств на реализацию мастер-планов городов в Приморье, Бурятии и Сахалинской области, сообщается на сайте правительства России. Регионам выделят казначейские кредиты на инфраструктуру и благоустройство.

Всего для реализации мастер-планов всем 11 регионам Дальневосточного федерального округа одобрили 29,8 млрд рублей средств специальных казначейских кредитов.

"Для повышения качества и комфорта жизни людей мы строим и развиваем социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. Эта работа также способствует улучшению экономики регионов. Теперь в Республике Бурятия, Приморском крае и Сахалинской области будут реализованы 54 инфраструктурных проекта за счет специальных казначейских кредитов. Благодаря дополнительным ресурсам будут созданы условия для динамичного развития регионов", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Согласно одобренному решению, в Приморском крае на общую сумму в 7,3 млрд рублей построят и отремонтируют детские сады, школу, учреждения культуры и спорта, инженерные сети и дороги, обновят общественный транспорт и благоустроят общественные пространства. Республике Бурятия одобрили выделение около 4 млрд рублей. На эти средства построят поликлинику и путепровод, реконструируют стадион "Забайкалец", модернизируют инженерную инфраструктуру и закупят трамваи в Улан-Удэ, а также отремонтируют дороги в Северобайкальске.

Сахалинской области направят около 716 млн рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием в аэропорту Южно-Сахалинск. Это позволит повысить транспортную доступность, регулярность и безопасность полетов в регионе.

Механизм казначейских кредитов запустили в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.