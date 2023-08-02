ФАС выдала предупреждение главному оператору Пулково из-за доминирующего положения

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" должна в течение трех месяцев должна разработать и направить для согласования единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги при обеспечении доступа к инфраструктуре аэропорта и типовой договор на них

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково - компании "Воздушные ворота Северной столицы", сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, на территории аэропорта действуют несколько хозяйствующих субъектов - операторов, которые оказывают в Пулково услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, обработке грузов и почты.

"По мнению ФАС России, в действиях оператора аэропорта содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением по отношению к операторам, работающим на территории аэропорта. Ведомство выдало компании предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организация должна в течение трех месяцев разработать и направить для согласования в ФАС России единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги при обеспечении доступа к инфраструктуре аэропорта и типовой договор (включая существенные условия) на данные услуги", - говорится в сообщении ФАС.

При этом, как пояснили в антимонопольном ведомстве, компании необходимо обеспечить недопустимость включения в состав платы расходов, входящих в иные тарифы и сборы. В случае неисполнения предупреждения ФАС вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.