Во Владимирской области до конца года запустят два завода по производству мясной продукции

Объем инвестиций составляет порядка 16 млрд рублей

ТАСС, 2 августа. Российский производитель продуктов питания из мяса компания "Аби" планирует до конца 2023 года построить во Владимирской области два завода. Объем инвестиций составляет порядка 16 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Новые заводы позволят компании нарастить объем выпускаемой продукции c 400 тыс. до 700 тыс. тонн в год и обеспечить необходимый объем поставок не только на российский рынок, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом в регионе будет дополнительно создано порядка 2 тыс. рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

"Аби" - ведущий в РФ производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания, в портфеле компании имеется четыре товарных знака, которые получили статус общеизвестных в России: "Вязанка", "Стародворье", "Чебупели" и "Горячая штучка". Численность персонала составляет более 11,6 тыс. человек.

По итогам первого полугодия 2023 года компания реализовала 200 тыс. тонн готовой продукции, в федеральный бюджет перечислено 1,77 млрд рублей, в региональный бюджет Владимирской области - свыше 667 млн рублей. "Безусловно, ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит "Аби" сохранить положительную динамику продаж выпускаемой продукции", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Аби Продакт" Татьяну Трифонову.

По данным потребительской панели GfK, "Аби" - лидер по продажам во всех категориях присутствия на территории РФ: "колбасы и сосисочные изделия", "замороженные полуфабрикаты" и "замороженные полностью готовые продукты". В структуру компании входят три современных завода на территории РФ, которые специализируются на производстве продуктов для потребителей с различными вкусовыми предпочтениями. Дистрибуторская сеть компании охватывает все регионы РФ, страны Таможенного союза - Казахстан и Республику Беларусь, а также Абхазию, Азербайджан, Узбекистан и Монголию.