В Липецкой области ведущий производитель картофеля фри вдвое увеличит переработку

Она достигнет 400 тыс. тонн в год

ТАСС, 2 августа. Ведущий производитель картофеля фри в России компания "Ви фрай", завод которой расположен в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", из-за растущего спроса вдвое увеличит объем переработки сырья - до 400 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект вырастут с 9 млрд до 13 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В данный момент на заводе ведется строительство второй производственной линии дополнительной мощностью переработки картофеля объемом более 200 тыс. тонн за сезон. Это позволит заводу в дальнейшем перерабатывать свыше 400 тыс. тонн сырья и производить больше 200 тыс. тонн готовой продукции. Сумма инвестиций составит более 13 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Такое решение принято из-за выхода завода на полную мощность и роста потребления замороженного картофеля в России и странах СНГ.

По данным правительства региона, в 2022 году завод компании в ОЭЗ "Липецк" произвел 117,2 тыс. тонн картофеля фри и картофельных долек. "В новом сезоне, который завершится в июне 2024 года, на заводе планируют переработать до 260 тыс. тонн картофеля и получить до 130 тыс. тонн картофеля фри и картофельных долек. Также в Лебедянском районе ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" продолжает переработку картофеля на чипсы. В прошлом году компания произвела 8,2 тыс. тонн продукции, в этом планируют получить не меньше", - говорится в сообщении.

Завод компании "Ви фрай" мощностью переработки 200 тыс. тонн картофеля в год запущен в 2018 году на территории ОЭЗ "Липецк" в Липецкой области, объем инвестиций составил почти 9 млрд рублей. На завод поступает сырье из 25 регионов России, ежедневно выпускается 3,5 млн порций картофеля фри, который поставляют в крупнейшие рестораны быстрого обслуживания России и СНГ.