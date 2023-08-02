Продажи автомобилей "Москвич" в июле выросли на 40%

Они составили 2,1 тыс. кроссоверов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Продажи автомобилей "Москвич" в июле 2023 года выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем и достигли 2,1 тыс. Об этом говорится в сообщении автозавода.

"В июле "Москвич" увеличил продажи более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем. За месяц мы продали 2 132 автомобиля, встали на учет более 1 700 кроссоверов", - отмечается в сообщении.

Всего с момента старта продаж в марте 2023 года продано более 6 тыс. кроссоверов "Москвич".

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Объем производства кроссоверов "Москвич 3" и "Москвич 3е" с момента старта сборки в ноябре 2022 года составил 11 тыс. авто.