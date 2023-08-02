Генпрокуратура потребовала изъять акции "Метафракс кемикалс" в собственность государства

Ответчиками по соответствующему иску выступили "Метахолдинг", "Тольяттихимбанк" и "Метафракс трейдинг"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Пермского края иск об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций компании "Метафракс кемикалс" из чужого незаконного владения, следует из картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по иску выступают "Метахолдинг", "Тольяттихимбанк" и "Метафракс трейдинг". Иск принят к производству, рассмотрение назначено на 25 августа.

"Исковые требования мотивированы доводами о том, что Генеральной прокуратурой РФ в ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс кемикалс" (ранее - Губахинский химический завод, ГПО "Метанол"), представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства предприятия, а также противоправного завладения им ответчиком", - говорится в определении суда.

Генпрокуратура потребовала принять обеспечительные меры в отношении акций "Метафракс кемикалс", суд это требование удовлетворил.

В пресс-службе "Метафракс кемикалс" ТАСС заявили, что компания располагает документами, "подтверждающими законность процедуры приватизации, которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества РФ".

"Со стороны предприятия подано возражение на заявление об обеспечении иска. Мы намерены четко отстаивать свою позицию в рамках правового поля. Своей основной задачей в это кризисное время считаем недопущение остановки производств, сохранение стабильности и коллективов предприятий группы", - сообщили в пресс-службе компании, добавив, что в текущей ситуации она продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.

"Метафракс кемикалс" является головным предприятием "Метафракс групп" и одним из крупнейших производителей метанола и формалина в России, производит формальдегид и синтетические смолы.