На Сахалине намерены запустить производство строительных материалов

Как сообщил первый замминистра строительства региона Николай Давыдов, это поможет снизить стоимость жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Сахалинские власти разработали ряд мер по снижению стоимости квадратного метра жилья в регионе, одной из которых станет собственное производство строительных материалов. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра строительства Сахалинской области Николай Давыдов.

"Ведутся переговоры с китайскими партнерами о возведении домостроительного комбината на территории нашего региона. Ведется работа по реализации проекта "Строительство цементного завода" в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина). Наступил этап инженерных изысканий, результаты которого будут известны в сентябре", - рассказал собеседник агентства.

По словам Давыдова, помимо перечисленного, правительство региона на постоянной основе осуществляет работу по увеличению объемов жилищного строительства, что существенно увеличивает рынок первичного жилья. Это будет способствовать стабилизации стоимости одного квадратного метра.

"С целью снижения стоимости одного квадратного метра жилья на территории Сахалинской области ведется работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под жилищное строительство. Также в целях увеличения предложений на рынке жилья за счет запуска новых проектов жилищного строительства ведется работа по привлечению в регион новых застройщиков", - рассказал Давыдов.

В числе ключевых проблем строительной отрасли на Сахалине и Курилах областные власти ранее назвали рост цен на стройматериалы и необходимость их импортозамещения. В островном регионе производится не полный перечень требуемых стройматериалов. Недостающие материалы завозят с материка, что существенно увеличивает их стоимость. Сейчас Южно-Сахалинск является одним из самых дорогих городов в России по стоимости квадратного метра жилья.

В начале июля заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Сахалин выразил недовольство работой местных и федеральных чиновников из-за чрезмерно высокой стоимости жилья в регионе. На подготовку предложений по исправлению ситуации полпред дал один месяц.