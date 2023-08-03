Казахстан предложил Афганистану открыть торгпредство в республике

В Астане открывается казахстанско-афганский бизнес-форум

АСТАНА, 3 августа. /ТАСС/. Казахстанские власти предложили афганской стороне открыть торговое представительство в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам встречи заместителя премьер-министра - министра торговли Казахстана Серика Жумангарина с министром промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддином Азизи.

"Для активизации сотрудничества афганской стороне было предложено использовать потенциал торгового дома Казахстана в городе Герат и открыть свое торговое представительство в Казахстане", - говорится в сообщении.

3 августа в Астане открывается казахстанско-афганский бизнес-форум, а 4-5 августа - выставка афганских товаров.