Казахстан и Афганистан на бизнес-форуме планируют подписать контракты на $105,8 млн

Для участия в форуме в Астану прибыли более 200 делегатов из Афганистана, сообщил казахстанский замминистра торговли и интеграции Кайрат Торебаев

АСТАНА, 3 августа. /ТАСС/. Представители Казахстана и Афганистана в рамках проходящего в Астане двустороннего бизнес-форума планируют подписать контракты на почти $106 млн. Об сообщил журналистам заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

"Предварительно в рамках форума мы набрали контракты на $105,8 млн", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, для участия в форуме в Астану прибыли более 200 делегатов из Афганистана. Торговые ведомства двух стран договорились также подписать меморандум о развитии сотрудничества.