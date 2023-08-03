Глава Uniper признал, что поставки газа из РФ способствовали развитию промышленности ФРГ

В то же время Майкл Льюис указал, что сейчас Германия гораздо лучше подготовлена к предстоящей зиме, чем была подготовлена к прошлой

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Поставки газа из России способствовали развитию германской промышленности. Такое мнение высказал в интервью газете Handelsblatt глава германского энергетического концерна Uniper Майкл Льюис.

"Отношения с Россией в прошлом были для Германии успешными. Дешевый газ из РФ способствовал развитию германской промышленности", - отметил Льюис, отвечая на вопрос, была ли связана плохая подготовка ФРГ к прошлой зиме с отношениями компании с РФ. При этом глава Uniper подчеркнул, что нынешний конфликт на Украине побудил компанию "диверсифицировать газовый портфель". "В будущем мы хотим еще больше диверсифицировать наш портфель и смотрим на США, Ближний Восток, Австралию и Азербайджан", - уточнил глава концерна.

В то же время он указал, что сейчас Германия гораздо лучше подготовлена к предстоящей зиме, чем была подготовлена к прошлой. "Газохранилища больше заполнены, чем в прошлом году. Кроме того, в ФРГ появились СПГ-терминалы, такие, как мы построили в Вильгельмсхафене, и спрос на природный газ снизился", - заметил Льюис. Но многое, по его мнению, будет зависеть от спроса и погодных условий.

Он напомнил, что Uniper намерен инвестировать более €8 млрд в зеленую энергетику к 2030 году, достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2040-му, а к 2029 году перестать использовать уголь при производстве электроэнергии. Однако энергетический переход, по словам Льюиса, нельзя осуществить очень быстро. "Нам нужен природный газ как минимум еще на 10-15 лет, прежде чем спрос упадет. В то же время мы расширяем наш портфель экологически чистыми газами", - заключил глава Uniper.

Uniper с конца августа 2022 года полностью перестал получать газ из России. В результате за 2022 год компания получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности в размере €19,1 млрд. В декабре прошлого года правительство ФРГ завершило национализацию энергетического концерна, получив контроль над 99% его акций.