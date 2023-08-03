Чистая прибыль Сбербанка за II квартал по МСФО составила 380,3 млрд рублей

За 2022 год этот показатель составлял 270,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по итогам апреля - июня 2023 года в соответствии с МСФО составила 380,3 млрд рублей, следует из материалов банка.

"Чистая прибыль Сбера за второй квартал 2023 года составила 380,3 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам первого полугодия 2023 года Сбер показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 млрд рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%", - указано в материалах банка.

Чистая прибыль Сбера за 2022 год составила 270,5 млрд рублей.

Чистые процентные доходы банка возросли до 597,6 млрд рублей во втором квартале, а за полугодие выросли до 1,2 трлн рублей. Чистые комиссионные доходы по итогам второго квартала составили 186,9 млрд рублей и также показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания. В первом полугодии чистые комиссионные доходы составили 358 трлн рублей.

Операционные расходы группы составили 216,3 млрд рублей в апреле - июне, за первое полугодие 2023 года операционные расходы составили 398,2 млрд рублей. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, равнялись 102,7 млрд рублей во втором квартале и 186,9 млрд рублей за первое полугодие.

Кредиты и депозиты

Согласно данным отчетности, розничный кредитный портфель банка составил 13,9 трлн рублей на конец второго квартала, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Ипотечный портфель вырос на 8,1% за квартал, или на 13,2% с начала года, и превысил 8,5 трлн рублей. Портфель потребительских кредитов возрос на 5,3% во втором квартале, или на 8,1% с начала года, до 3,8 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 6,7% за квартал (+5,3% без учета валютной переоценки), или на 11,6% с начала года (+8,6% без учета валютной переоценки), и составил 20,8 трлн рублей.

Средства физических лиц превысили 20 трлн рублей, показав рост на 8,5% за второй квартал (+7,4% без учета валютной переоценки), или на 8,8% с начала года (+6,8% без учета валютной переоценки). Средства юридических лиц выросли на 10,2% за квартал (+7,9% без учета валютной переоценки), или на 12% с начала года (+7,0% без учета валютной переоценки), до 12,7 трлн рублей.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 100,0% на конец первого полугодия 2023 года.