ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 4 млрд рублей с расчетами 2 августа

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 1 августа составила 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 2 августа на сумму 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 1 августа составила 1,7 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщил, что с 7 июля по 4 августа 2023 года направит на продажу иностранной валюты 34,89 млрд руб., а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 1,7 млрд рублей.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль". Как поясняли в министерстве, объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Банк России с 1 августа начал операции на валютном рынке в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Регулятор указал, что с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем данных операций составит 2,3 млрд рублей.

Ранее в интервью ТАСС глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что нефтегазовые доходы бюджета РФ пока ниже плановых. При этом он отметил, что базовый уровень в 8 трлн рублей будет достигнут. В начале июля ведомство сообщало, что нефтегазовые доходы бюджета за январь - июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 трлн рублей, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.