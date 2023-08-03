Сбер ожидает в 2023 году чистую прибыль, сопоставимую с рекордом 2021 года

По итогам первого полугодия 2023 года банк показал чистую прибыль в размере 737,5 млрд рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сбербанк ожидает получения по итогам 2023 года чистой прибыли, сопоставимой с рекордными результатами 2021 года, возможно их превышение. Об этом сообщил финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов в ход конференц-кола для инвесторов и аналитиков.

"Второй квартал ясно показал, что наш амбициозный прогноз являются достижимым. Мы уверенно идем к превышению рекордных показателей по чистой прибыли, достигнутых по итогам 2021 года, который был лучшим для нас", - сказал он.

Сбербанк сегодня отчитался о рекордной по итогам второго квартала чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Банк заработав за отчетный период 380,3 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2023 года Сбер показал чистую прибыль в размере 737,5 млрд рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%.