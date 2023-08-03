Прием новых заявок на льготное кредитование для аграриев приостановили

Это связано с ростом ключевой ставки, сообщили в Минсельхозе РФ

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Прием новых заявок для предоставление льготных кредитов для аграриев пока приостановлен из-за роста ключевой ставки. Однако Министерство сельского хозяйства России совместно с Минфином работает над увеличением объема средств, выделяемых на эти цели, сообщил на пленарном заседании форума "День поля" в Новосибирской области директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

"Не буду скрывать, по льготному кредитованию у нас есть определенные сложности, у нас в связи с изменениями ключевой ставки прием новых заявок на кредитование пока приостановлен, но мы сегодня активно работаем с Минфином России по увеличению объемов средств, выделяемых на эти цели, чтобы программа льготного кредитования заработала дальше", - сказал он.

В начале июля газета "Ведомости" сообщила, что президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Сейчас льготные кредиты предоставляются растениеводческим, птицеводческим и животноводческим компаниям под 5%, однако Минсельхоз разместил проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 года. После этого в пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что риски для российских аграриев от повышения ставки по льготным кредитам с 5% до 7% годовых минимальны.

Как сообщала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, объем льготного кредитования на приобретение сельхозтехники в текущем году составляет более 40 млрд рублей. За весь прошлый год выдача составила 79 млрд рублей.