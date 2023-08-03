Путин встретится с главами предприятий обрабатывающей промышленности

В открытой части выступит с докладом вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин продолжает работать в Кремле, сегодня он будет заниматься темой развития обрабатывающей промышленности. Вместе с вице-премьером Мантуровым он проведет встречу - это будет очная встреча с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности", - сказал он.

Как отметил Песков, большинство этих предприятий демонстрируют уверенный рост, но есть "определенные области, где есть понижение". "Все эти темы сегодня будут обсуждаться на совещании у президента", - добавил представитель Кремля.

В открытой части выступит с докладом вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.