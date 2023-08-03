Кондитерская фабрика "Победа" в Подмосковье расширила производство шоколадной продукции

Запуск новых линий позволил создать свыше 50 рабочих мест для жителей региона

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Кондитерская фабрика "Победа" в Московской области в рамках импортозамещения расширила производство шоколадной продукции. Объем инвестиций в проект составил более 170 млн рублей, сообщила журналистам заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В рамках импортозамещения "Кондитерская фабрика "Победа" расширила производство шоколада, шоколадных конфет и батончиков, шоколадных масс и глазури. Объем инвестиций в проект превысил 170 млн рублей. Запуск новых линий позволил создать более 50 рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе областного Мининвеста, всего в первом полугодии 2023 года в регионе реализовано 22 импортозамещающих проекта, включая фабрику "Победа". Новые производственные линии запущены на действующем предприятии в городском округе Егорьевск.

"В рамках развития компания активно участвует в региональных и федеральных программах господдержки бизнеса. В частности, кондитерская фабрика "Победа" стала получателем займа ФРП Московской области. При поддержке подмосковного Мининвеста компания заключила соглашение с одним из образовательных учреждений о подготовке кадров для работы на фабрике. Кроме того, предприятие является участником национального проекта "Производительность труда", - добавили в пресс-службе.