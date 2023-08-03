Sitronics Electro начал разработку электрозарядок для автомобилей

Компания планирует представить первую зарядную станцию для электрокаров медленного типа до конца года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Sitronics Electro запустил разработку собственных зарядных станций для электромобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запускает в разработку зарядные станции. В линейке будут представлены станции двух типов - медленные (AC) и быстрые (DC) - мощностью от 22 до 150 кВт", - говорится в сообщении.

Компания планирует представить первую зарядную станцию для электрокаров медленного типа до конца 2023 года.

Sitronics Electro будет производить контроллеры, программное обеспечение, силовую электрику, корпус и компоновку элементов станции.

"Оператор электрозарядной инфраструктуры, как никто другой, знает все слабые и сильные стороны ЭЗС благодаря ежедневному взаимодействию как с производителями, так и с пользователями. Мы считаем, что на сегодняшний день накопили достаточно экспертности, чтобы создать собственные зарядные станции, и ожидаем, что новый продукт займет лидирующие позиции на рынке", - подчеркнул генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов, чьи слова приводятся пресс-службой.

Sitronics Electro - производитель сети зарядных станций для электротранспорта по всей стране, включая общественный городской и речной транспорт, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.