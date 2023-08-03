3 августа, 11:47

На СПбМТСБ заключили первые биржевые сделки с сахаром из нового урожая сахарной свеклы

В качестве биржевого базиса поставки выступил "Сахарный завод Ленинградский", расположенный в Краснодарском крае. сообщили в ФАС РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) заключены первые биржевые сделки с сахаром из нового урожая сахарной свеклы. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

"Производители сахара приступили к выполнению добровольных обязательств по увеличению объема продаж на бирже, - говорится в сообщении. - В качестве биржевого базиса поставки выступил "Сахарный завод Ленинградский", расположенный в Краснодарском крае. Всего реализовано 400 тонн сахара белого кристаллического на сумму 24,2 млн рублей".

Ранее на заседании биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией производители сахара вышли с инициативой взять на себя добровольные обязательства по реализации на бирже не менее 10% от произведенного ими сахара с начала производственного сезона 2023-2024 годов.

Как пояснили в ФАС, реализация этой инициативы позволит обеспечить ликвидность биржевых торгов сахаром, результаты которых могут стать основой для формирования репрезентативного биржевого индекса. 

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Россия
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