Шмыгаль считает, что осенью Киеву "предстоит битва" за сохранение финансовой поддержки США

По словам премьер-министра, в 2023 году Киев рассчитывает привлечь $45,8 млрд от международных партнеров на бюджетное финансирование и еще $14 млрд на программы восстановления

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Осенью власти Украины должны будут проделать большую работу с американским Конгрессом, чтобы не потерять финансовую поддержку США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Очень тяжело с Конгрессом. Я убежден, что в сентябре-октябре будет вообще целая битва за то, чтобы не потерять поддержку для Украины. Имею в виду деньги, прямое бюджетное финансирование. Поэтому тоже предстоит большая работа", - приводит слова Шмыгаля агентство Укринформ.

Он добавил, что в этом году власти Украины рассчитывают привлечь $45,8 млрд от международных партнеров на бюджетное финансирование и еще $14 млрд на так называемые программы скорейшего восстановления.

В июле Шмыгаль сообщил, что с начала года Киев получил от Запада свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета. Как отмечала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета. В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что Украина перестанет существовать как государство без западного кредитования.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд, президент страны Владимир Зеленский "предложил" Западу полностью его покрыть. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению. Министр финансов страны Сергей Марченко призывал к осторожности с кредитами Запада, так как по ним придется платить будущим поколениям.