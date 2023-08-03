Ключевое оборудование доставили на стройплощадку энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" в Китае

Комплект оборудования был отгружен 21 апреля с завода "Атоммаш"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Корпус атомного реактора и четыре парогенератора доставили на площадку строящегося по российскому проекту энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" в Китае. Об этом сообщила пресс-служба АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома).

Комплект ключевого оборудования для блока №7 был отгружен 21 апреля с завода "Атоммаш" (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома). В этот день впервые в истории атомного машиностроения Росатом отгрузил комплекты ключевого оборудования одновременно для двух станций. Второй комплект, также состоящий из корпуса реактора и четырех парогенераторов, был отправлен в Индию на АЭС "Куданкулам".

АЭС "Тяньвань" - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. К настоящему времени на станции Росатомом уже построено четыре энергоблока, общая стоимость которых оценивается в €3,1 млрд. Первый и второй блоки с ВВЭР 1000 были сданы заказчику и запущены в гарантийную эксплуатацию в 2007 году. В октябре 2009 года Росатом и Китайская корпорация ядерной промышленности (CNNC) подписали протокол о продолжении сотрудничества в сооружении второй очереди станции - энергоблоков № 3 и № 4. Оба блока были сданы в 2018 году. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7 и 8 с ВВЭР 1200 поколения III+ (5-й и 6-й блоки Китай построил по собственному проекту). Церемония начала строительства 7-го блока состоялась 19 мая 2021 года, 8-го блока - 28 февраля 2022 года. Их запуск намечен на 2028 год.