Сенатор выступил за увеличение числа российских машин в сервисах такси

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отметил, что этот вопрос непростой, поскольку необходимо обеспечить достаточный выпуск автомобилей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Автомобили отечественного производства должны быть больше представлены в сервисах такси. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов на пленарном заседании XI Международного Евразийского форума "Такси".

"Важно, чтобы как можно больше наших автомобилей ездило по нашим дорогам в качестве такси. <...> Мы не против того, чтобы в качестве такси использовалась продукция других производителей. Но давайте поддержим нашего производителя", - сказал Долгов. При этом он добавил, что этот вопрос непростой, поскольку необходимо обеспечить достаточный выпуск автомобилей.

По его словам, чем больше отечественных машин задействовано в такси, тем лучше будет и заводам, выпускающим локализованные автомобили. В том числе благодаря тому, что производители будут получать больше средств для инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, которые используются в легковом такси и каршеринге. Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина для развития отечественного автопрома установить обязательный минимальный уровень локализации производства компонентов автомобилей, использующихся в такси и каршеринге.

"Сейчас в проработке в правительстве находится закон, который мы внесли. <…> Мы сейчас с правительством в диалоге. <…> Есть поручение от Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ - прим. ТАСС) проработать дополнительно с участием Минтранса", - отметил Долгов.

Ответ Минтранса

Отвечая на заявления Долгова, замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов отметил, что поддержка российских автопроизводителей действительно необходима. Однако замена иностранных автомобилей на отечественные может отразиться на стоимости перевозок.

"Если мы не будем обеспечивать спрос, цена будет высокой. Выше, чем у иностранных аналогов. А такси - это много, это большие закупки", - подчеркнул Долгов.