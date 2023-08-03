3 августа, 12:56

Минтруд предложил обязать рассчитывать оплату переработок с учетом стимулирующих выплат

В ведомстве отметили, что поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается в меньшем объеме, нежели работа по графику

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минтруд России предложил внести изменения в Трудовой кодекс, по которым работодатели будут рассчитывать оплату сверхурочной работы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс для уточнения порядка оплаты сверхурочной работы. Поправки позволят конкретизировать порядок расчетов за сверхурочную работу и исключить случаи заниженной оплаты отработанного работником времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается в меньшем объеме, нежели работа по графику. Таким образом, рассчитывать оплату сверхурочной работы будут с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Как пояснили в Минтруде, сейчас сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере. Также сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха по желанию сотрудника. Однако иногда работодатели при расчете платы за переработки не учитывают компенсационные и стимулирующие выплаты, и начисляют выплаты только из тарифной ставки. В итоге отработанные внеурочно часы оплачивались в заниженном объеме, при этом Трудовой кодекс обязывает оплачивать сверхурочную работу в повышенном размере. 

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