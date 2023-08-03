В СФ прорабатывают схему размещения вышек связи на проблемных участках ж/д и автодорог

Работа ведется с Минтрансом РФ и Роскомнадзором, сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сенаторы совместно с Министерством транспорта РФ и Роскомнадзором прорабатывают схему установки вышек связи, в зону покрытия которых будут одновременно попадать участки железных и автомобильных дорог, где нет устойчивого сигнала. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

"Мы предлагаем рационально подойти к строительству телекоммуникационной инфраструктуры. Вышки связи устанавливать, чтобы они одновременно распространяли сигнал на автомагистраль и железнодорожную ветку, расположенную рядом с автодорогой", - сказала сенатор.

По ее словам, обсуждение вопроса обеспечения устойчивой связью проблемных участков железных и автомобильных дорог состоялось в формате рабочей группы по вопросу законодательного обеспечения цифровой экономики Совета по развитию цифровой экономики. По результатам, сказала Рукавишникова, будет составлена "карта проблемных участков, где нет связи, чтобы понять, сколько их и где они находятся".

"Работаем с Минтрансом РФ и Роскомнадзором по выявлению возможных мест установки вышек", - добавила она.