"Почта банк" предупредил о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей

Как сообщили в кредитной организации, это связано с ее переходом на новую платформу расчетов по картам этой платежной системы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Операции по картам UnionPay от "Почта банка" могут быть временно ограничены для клиентов за рубежом, это связано с переходом кредитной организации на новую платформу расчетов по картам этой платежной системы. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Почта банк" информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay", - отмечается в сообщении.

В банке советуют клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты в ближайшее время. "На территории России карты UnionPay "Почта банка" работают без ограничений и в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.

О сроках возобновления работы сервиса банк сообщит дополнительно.