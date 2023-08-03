Российский рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов

По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,33%, РТС - на 0,62%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг продолжил рост. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,33%, до 3 147,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,62%, до 1 046,57 пункта.

Курс доллара по итогам дня вырос на 0,88%, до 94,99 рубля, евро - на 0,23% - до 103,24 рубля, юань подорожал на 0,37% - до 13,12 рубля.

"Рынок пока предпочитает игнорировать накопленную перегретость, продолжая отыгрывать фактор ослабления рубля, который сегодня продолжил увеличивать потери к доллару", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон в четверг оставался в целом негативным. "Банк Англии, как и ожидалось, поднял процентную ставку на 25 б.п., до 5,25%, что является самым высоким уровнем за 15 лет. Статистика дня не преподнесла сюрпризов - июльский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin немного превысил прогноз, а соответствующий показатель по еврозоне отступил сильнее ожидания, приблизившись к зоне спада (50 п.). Недельное число обращений за пособием по безработице в США оказалось в рамках прогноза", - отметил эксперт.

Рынок акций

Российский фондовый рынок завершил торги в небольшом плюсе, преимущественно по причине сильных финансовых результатов крупных корпораций, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами роста оказались акции энергокомпании ДЭК (+32%) без новостей, но, возможно, что на ожидании сильных результатов за первое полугодие 2023 года. Лидерами понижения стали акции ДВМП (-5,9%), скорее всего, в результате коррекции после продолжавшегося в течение нескольких дней ралли, добавила эксперт.

Прогноз на 4 августа

"Фактор пятницы в условиях достигнутых высот индекса Мосбиржи и сложной геополитики может послужить причиной для волны фиксации прибыли", - полагает Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 4 августа по индексу Мосбиржи - 3 025 - 3 150 пунктов, по доллару США - 92-95 рублей. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи снова покажет движение в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 93-95 рублей, евро/рубль - в коридоре 102-104 рублей, юань/рубль - в новом коридоре 12,9-13,3 рублей.