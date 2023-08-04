NtechLab поставила в 220 городов Индии систему распознавания лиц

Камеры будут использовать в школах, чтобы проверять посещаемость на экзаменах, сообщила международный коммерческий директор компании Лиана Меликсетян

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская NtechLab поставила систему распознавания лиц в 220 городов Индии, сообщила ТАСС международный коммерческий директор NtechLab Лиана Меликсетян.

"NtechLab подписала контракт о поставке системы распознавания лиц для проведения экзаменов в школах в Индии. На первом этапе NtechLab поставила лицензии для использования системы распознавания лиц на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем три-четыре камеры. Проект покрывает 220 городов страны", - рассказала она.

Система распознавания лиц будет использоваться для проверки посещаемости на экзаменах. Также благодаря системе будут исключены случаи сдачи экзаменов другим человеком или фальсификация результатов на этапе проверки тестов.

"Наша задача - обеспечить прозрачность и открытость экзаменационного процесса, чтобы у всех учащихся были равные возможности при сдаче тестов", - отметила Меликсетян.

NtechLab была основана в 2015 году и разрабатывает технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 30 регионах России и 30 странах. Штаб-квартира NtechLab расположена в Москве.