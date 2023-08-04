Белоусов заявил, что роль регионов в поддержке МСП в 2025-2030 годах значительно возрастет

Как отмечается в сообщении правительства, регионам следует активнее использовать кооперацию малого и среднего предпринимательства с крупными региональными компаниями, цифровизацию, преференциальные режимы, поддержку экспортного потенциала

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Роль субъектов РФ в поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) на этапе 2025-2030 годов существенно вырастет. Пакет мер поддержки на этот период будет оформлен до конца 2023 года, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Пакет мер поддержки, который сейчас разрабатывается Минэкономразвития и будет оформлен до конца текущего года, учитывает текущие тенденции и основан на трех приоритетных направлениях - стимулировании вновь создаваемого бизнеса, продлении жизненного цикла действующих организаций и структурной поддержке", - сообщил Белоусов по итогам проведенного им селекторного совещания с регионами. Темой совещания стали поддержка бизнеса и итоги работы в первом полугодии по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", а также подходы к установлению показателей поддержки малого бизнеса в 2025-2030 годах.

"Каждый регион должен будет разработать систему развития МСП по тем приоритетам, что будут зафиксированы в федеральной программе, с учетом местной специфики", - пояснил Белоусов.

Как отмечается в сообщении правительства, регионам следует активнее использовать такие инструменты, как кооперация МСП с крупными региональными компаниями, цифровизация, преференциальные режимы, поддержка экспортного потенциала малого и среднего бизнеса.

Белоусов также призвал регионы активизировать работу по предоставлению грантов молодым и социальным предпринимателям, не снижать темп поддержки бизнеса микрофинансовыми и гарантийными организациями, а также по принятию других мер, способствующих развитию МСП, добавили в кабмине.

Рост числа субъектов МСП

В сообщении отмечается, что по сравнению с июлем 2022 года количество субъектов МСП выросло почти на 258 тыс. Кроме того, зафиксировано наибольшее значение числа средних компаний в едином реестре с 2018 года - 18,6 тыс., что выше значений 2021 года (17,9 тыс.) и 2022 года (17,8 тыс.).

"Количество вновь созданных субъектов МСП выросло на 5,7% на 10 июля 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года (613 тыс. и 580 тыс. соответственно, без учета новых регионов)", - поясняется в сообщении кабмина.