Продажи новых легковых авто и LCV в РФ в июле выросли на 144,7%

По данным АЕБ, лидером продаж остается "Автоваз"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в июле 2023 года выросли на 144,7% по сравнению с показателем за июль прошедшего года и достигли 100,3 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении АЕБ ("Ассоциация европейского бизнеса"). При этом продажи автомобилей за семь месяцев в России выросли на 22,8% - до 528,6 тыс.

"По информации, предоставленной АО "ППК", о продажах новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам июль 2023 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 144,7%, или на 59 340 штук по сравнению с июлем 2022 года, и составил 100 343 автомобиля. За январь - июль рынок вырос на 22,8%", - отмечается в сообщении.

При этом, по информации комитета автопроизводителей АЕБ, основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, продажи автомобилей в июле текущего года выросли на 63% по сравнению с июлем 2022 года и составили 52,8 тыс. Всего в январе - июле 2023 года рынок сократился на 9,6% - до 333,6 тыс. авто.

Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery.

Данные по брендам

Лидером продаж автомобилей в России остается "Автоваз", продажи которого в июле выросли в 2,8 раза, до 29,4 тыс. авто. Всего за семь месяцев продано 173 тыс. автомобилей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте рейтинга за июль - китайская компания Haval, продажи которой в июле выросли почти в пять раз, до 9,5 тыс. автомобилей, а в январе - июле - в 3,6 раза, до 49,3 тыс.

Тройку лидеров июльского рейтинга замыкает "Газ", продажи которого в отчетном месяце выросли на 68% и составили 4,8 тыс. авто, а за семь месяцев - на 44%, до 26,9 тыс.