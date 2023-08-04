"Вкусвилл" начал продавать свою продукцию в Киргизии

В конце июля первая партия товаров компании появилась в продаже в сети магазинов "Азия" и "Азбука", отметили в предприятии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сеть "Вкусвилл" начала продажи своей продукции в Киргизии, представителем бренда стала крупнейшая компания страны в сфере розничной торговли - "Азия ритейл", говорится в сообщении российской компании.

"В конце июля первая партия товаров "Вкусвилл" появилась в продаже в сети магазинов "Азия" и "Азбука", принадлежащих "Азия ритейл". Ассортимент партнер формировал самостоятельно - ориентируясь на потребности своих покупателей", - отмечается в сообщении.

В магазинах сетей появились 46 товарных позиций из разных категорий: крупы, мука, макаронные изделия, консервация, напитки, десерты и сладости. Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами "Вкусвилла" Юлия Баринова отметила, что в настоящее время сеть тестирует первую партию продукции.

"В дальнейшем можно будет обсуждать увеличение поставок и появление продуктов "Вкусвилл" в доставке партнера", - добавила Баринова, слова которой приводятся в сообщении.

"Вкусвилл" позиционирует себя как бренд продуктов для здорового питания. Компания управляет сетью магазинов, которая включает свыше 1,5 тыс. торговых точек в более 140 городах России, а также развивает сервис собственной доставки продуктов.