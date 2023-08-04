Источник: ЕС планирует вернуть зерновую сделку без смягчения санкций в отношении России

По его данным, сообщество считает единственным способом восстановления сделки повышение международного давления на Москву

БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Евросоюз считает единственным способом восстановления зерновой сделки повышение международного давления на Москву. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, выполнение условий России не рассматривается, так как это невозможно из-за необходимости единогласного решения всех стран в Совете ЕС о смягчении санкций.

"Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки, аргументируя это необходимостью снижения мировых цен на продовольствие. Вопрос о выполнении требований Москвы о смягчении санкций ЕС не рассматривается в принципе, поскольку для этого необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза в Совете ЕС, что в нынешних условиях невозможно", - сказал источник.

"В ЕС есть целый ряд государств, которые блокируют любые попытки даже минимального смягчения санкций против России", - подчеркнул он.

Санкционная демагогия

Он напомнил, что позиция ЕС заключается в том, что санкции Евросоюза "не нацелены на российский аграрный экспорт, на этой основе ЕС уклоняется от любой дальнейшей дискуссии" по этой теме, в частности с представителями ООН. За все время действия зерновой сделки - с весны прошлого года - представителям ООН не удалось достичь никакого прогресса в обсуждении с Брюсселем этой темы.

На практике санкционные режимы ЕС по торговле действительно включают оговорку, что поставки российской сельскохозяйственной продукции остаются разрешены для европейских компаний. Однако в реальности Евросоюз отключил от SWIFT банковскую инфраструктуру, которую Россия использует для торговли зерном, в первую очередь Россельхозбанк и его дочки.

Помимо этого, как пояснил ТАСС эксперт одной из крупных логистических компаний Антверпена на условиях анонимности, санкции ЕС запрещают европейским страховым компаниям широкий спектр услуг по обслуживанию российских судов и судов под флагами третьих стран, занимающихся российскими перевозками. Таким образом, не запрещая российский аграрный экспорт открыто, косвенно ЕС принимает все меры, чтобы осложнить его.

Подтверждение от Борреля

Дипломатическая служба ЕС пока не дала официального ответа на запрос ТАСС о готовности Евросоюза выполнить требования Москвы, в частности по выведению из-под санкций Россельхозбанка и его дочек.

Однако информацию источника ТАСС фактически подтвердил сам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который 3 августа направил письмо главам МИД стран Группы двадцати, в котором призвал оказать давление на Россию по поводу возобновления зерновой сделки. Основные тезисы этого послания опубликовало Agence France-Presse. По мнению Борреля, Москву можно убедить вернуться к сделке, если международное сообщество выступит "ясно и единодушно" по этому поводу.