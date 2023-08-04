Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии снизилась почти на треть

Прибыль составила 4,9 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Генерирующая компания ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам первого полугодия 2023 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,9 млрд рублей.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 5% - до 55,07 млрд рублей.

Прибыль от операционной деятельности компании составила 7 млрд рублей, сократившись на 21,6% по сравнению с январем - июнем 2022 года, а доналоговая прибыль - на 24,5%, до 6,25 млрд рублей.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).