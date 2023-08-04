Роспотребнадзор отметил недостаточность профилактики нарушения прав потребителей

Согласно заявлению службы, она мало стимулирует бизнес к их соблюдению

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Профилактические мероприятия в сфере защиты прав потребителей недостаточно стимулируют бизнес к их соблюдению. Об этом сообщили журналистам в Роспотребнадзоре по итогам заседания коллегии по вопросам противодействия недобросовестным практикам на потребительском рынке.

"В настоящий момент профилактические мероприятия в недостаточной степени стимулируют контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

В то же время выявление недобросовестных практик, наносящих ущерб потребителям, зачастую возможно лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом - контрольной закупки, выездной проверки, документарной проверки. Однако сейчас проведение таких мероприятий ограничено действующим мораторием на проверки.

По данным Роспотребнадзора, основной объем жалоб в сфере финансовых услуг касается навязывания организациями дополнительных услуг, в том числе страхования жизни, проставления автоматического согласия на заключение дополнительных договоров, недоведения полной информации о потребительских свойствах той или иной услуги, некорректных практик при взимании долгов микрофинансовыми организациями и нескольких других.