В России разработали приложение для хранения зашифрованных личных данных на смартфоне

Шифрование и расшифрование файлов выполняется на мобильном устройстве - доступ к ним может получить только их владелец по криптографическому ключу, который, в свою очередь, разделен на две половины

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал приложение "Биосейф" для шифрования и безопасного хранения на смартфоне на Android личных данных - таких, как пароли доступа, паспортные данные, данные банковских карт и счетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал приложение "Биосейф" для хранения на мобильном устройстве личной информации пользователя в зашифрованном виде. Приложение будет впервые продемонстрировано на форуме "Армия-2023", - сообщили в пресс-службе.

Приложение разработано Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом, который входит в "Росэлектронику", и будет доступно для пользователей смартфонов на платформе Android.

Шифрование и расшифрование файлов выполняется на мобильном устройстве - доступ к ним может получить только их владелец по криптографическому ключу, который, в свою очередь, разделен на две половины. "Одна часть (ключа - прим. ТАСС) представляет собой нейронную сеть, вторую - сам человек со своей уникальной биометрией. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены", - отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Андрей Чендаров.

Учебная версия программы передана в Академию управления МВД России для изучения в рамках дисциплин, посвященных теме искусственного интеллекта, добавили в пресс-службе.