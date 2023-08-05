В Алтайском крае производят более 40% почвообрабатывающей техники России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что таких результатов удалось добиться благодаря четко выстроенному диалогу между властью и производителем

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Более 40% общероссийского объема почвообрабатывающей техники производится в Алтайском крае. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Виктор Томенко в рамках рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Сельхозмашиностроение - наша специфика. Здесь мы хорошие имеем планы и определенные амбиции. Мы уже по [производству] почвообрабатывающей техники являемся первыми в стране - больше 40% объемов того, что в стране производится, сегодня в крае делаем. И производство зерносушилок, фотосепараторов, и ряд еще направлений, где мы сегодня являемся лидерами", - сказал он.

По словам Решетникова, такая работа напрямую сказывается на развитии экономики страны. Таких результатов удалось добиться благодаря четко выстроенному диалогу между властью и производителем, отметил министр.

"Те цифры роста, которые наша экономика сейчас показывает, это, в общем и целом, они здесь рождаются", - сказал Решетников.