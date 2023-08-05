5 августа, 13:07

Дерипаска считает, что ближайшие 10 лет бюджету США будет тяжело сводить концы с концами

Николай Хижняк/ ТАСС
Олег Дерипаска
© Николай Хижняк/ ТАСС

По мнению бизнесмена, рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности является очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для американских государственных финансов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Олег Дерипаска считает, что США ближайшие 10 лет ждут серьезные финансовые проблемы. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Читайте также
Более 50% опрошенных американцев обеспокоены спадом в экономике СШАГлава ФРС США заявил о заметном замедлении экономики страныМВФ заявил, что ситуация с госдолгом США может создать системные риски в мировой экономике

По его словам, рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности является очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США. Бизнесмен отметил, что с дефицитом от 5% до 7% "федеральному бюджету ближайшие 10 лет будет тяжело сводить концы с концами". "И это станет хорошим примером для всех, кто бы ни пытался в западном мире поиграть в игру под названием "доминирование любой ценой", - подчеркнул он.

"Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США - лидера западного мира", - заявил бизнесмен.

Дерипаска напомнил, что долг, накопленный федеральным бюджетом США, уже превышает $32 трлн и растет каждый день. "Можно посмотреть на счетчик долга, который непрерывно тикает в интернете. И именно это самая большая проблема для свободного западного мира", - сказал он. 

Теги:
СШАРоссияДерипаска, Олег Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация