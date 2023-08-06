В Словении 4 тыс. человек остаются без электроэнергии

Самая сложная ситуация наблюдается в регионе Згорня Савинска долина, где обесточены дома и квартиры 2 305 жителей

ЛЮБЛЯНА, 6 августа. /ТАСС/. Около 4 тыс. жителей северных и восточных районов Словении остаются без электроэнергии из-за последствий наводнения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте энергокомпании "Электро Целье".

По ее данным, из-за проливных дождей и разлива рек 3 997 потребителей остаются без электричества. Самая сложная ситуация наблюдается в регионе Згорня Савинска долина, где обесточены дома и квартиры 2 305 жителей. В регионе Корошка у 1 686 потребителей отсутствует электричество.

5 августа премьер-министр Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения в результате проливных дождей в Словении превысит полмиллиарда евро. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.

Агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за проливных дождей, которые начались 3 августа. Стихия унесла жизни четырех человек - двух словенцев и двух голландцев.