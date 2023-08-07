Минвостокразвития: управление международными ТОР будет подразумевать иностранное участие

Ведомство разрабатывает пакет преференций для потенциальных резидентов

ТАСС, 7 августа. Совместное управление с зарубежными партнерами станет особенностью международных территорий опережающего развития (ТОР), которые будут созданы на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков в рамках фестиваля "Берингов пролив" на Чукотке.

"Особенность такой ТОР в том, что в ней должен присутствовать иностранный элемент, как правило, это совместные предприятия. Еще одной особенностью является то, что управлять этой территории можно будет тоже совместно с управляющей компанией из-за рубежа", - сказал он.

Законопроект о международной ТОР разработан Минвостокразвития по поручению президента РФ Владимира Путина. На данный момент одним из приоритетных регионов для создания такой ТОР стало Забайкалье. Кроме того, ранее власти Приамурья предложили создать российско-китайский инвестфонд в дополнение к механизму международной ТОР. Вместе с тем, как рассказал Павел Волков, министерство готово "рассматривать площадки, которые максимально будут приближены к условиям инвестора".

Волков добавил, что ведомство разрабатывает пакет преференций для потенциальных резидентов.

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.