"Ъ": АБР обратилась в ЦБ за разъяснением отдельных положений о цифровом рубле

Как пишет газета, одним из вопросов к регулятору - о компенсации кредитным организациям расходов на предоставление клиентам доступа к платформе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Банк России с просьбой разъяснить отдельные положения о цифровом рубле. Среди вопросов: что такое цифровой рубль - третья форма денег или безналичная валюта, а также вопрос о компенсации кредитным организациям расходов на предоставление клиентам доступа к платформе, сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, в письме отмечается, что "в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля со стороны граждан/потребителей финансовых услуг". В АБР также попросили регулятор пояснить, будут ли банки обязаны становиться участниками платформы цифрового рубля. По мнению ассоциации, из принятых документов "не представляется возможным установить порядок заключения договора счета цифрового рубля пользователями" и правовую природу договора счета цифрового рубля. Также в письме поднимаются вопросы, касающиеся процедуры списания цифровых рублей со счета, и еще несколько моментов, предполагающих неоднозначное толкование, отмечает "Коммерсантъ".

В АБР предложили, в частности, ввести прямой запрет на принуждение граждан к открытию цифрового счета, ограничить повышение тарифов на услуги оператора цифрового рубля для физлиц, добавляет газета.

В Банке России сообщили "Коммерсанту", что рассмотрят обращение Ассоциации банков России "в установленном порядке".

ЦБ РФ планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023-2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.