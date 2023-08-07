"Русхимальянс" подал иск к Unicredit на 45,7 млрд рублей

Как следует из картотеки арбитражных дел, разбирательство связано с претензиями по банковским гарантиям по контракту с Linde

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская компания "Русхимальянс", оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, подала иск к банку Unicredit на 45,7 млрд рублей в рамках претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 5 августа в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его подробности в картотеке пока не приводятся.

Ранее совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи" подало иск к Deutsche Bank, требуя взыскать €238,1 млн выплат по банковской гарантии, неустойку за просрочку исполнения обязательства по выплате по банковской гарантии в размере €479,51 тыс. Кроме того, российская компания подала иск об обращении взыскания на 100%-ные "дочки" Deutsche Bank в России - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".

Также "Русхимальянс" подал иски на 22,2 млрд рублей к Deutsche Bank и на 8,73 млрд рублей к Commerzbank.

Об исках "Русхимальянса"

"Русхимальянс" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к германской Linde почти на €1,1 млрд. 30 декабря 2022 года российский суд удовлетворил заявление "Русхимальянса" и наложил арест на имущество Linde GmbH в России. Стоимость имущества, подпавшего под арест, по оценке "Русхимальянса", составляет около 35 млрд рублей. Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении заявления Linde о снятии ареста с российских активов. Lindе в международном арбитраже Гонконга пытается оспорить и приостановить процесс взыскания с компании $1,2 млрд в пользу "Русхимальянса".

В мае и июне 2022 года Linde уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями, введенными ЕС. В российской компании не согласились с такой позицией, заявив, что санкции не охватывают работы по контракту. В частности, санкции ЕС запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, а оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода - нет.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, "Русхимальянс" разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом немецкие банки Bayrische Landesbank и Unicredit Bank AG также не смогли исполнить свои обязательства перед "Русхимальянсом" и выплатить банковские гарантии из-за санкций.