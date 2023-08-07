Данные для перечисления спецвыплат медикам за полгода направили 4,3 тыс. медорганизаций

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила об опросе медиков, показавшем, что руководители многих медорганизаций до сих пор не разобрались, кто из их работников может претендовать на выплаты, введенные с 2023 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Реестры сведений для назначения и перечисления специальных социальных выплат медикам за шесть месяцев 2023 года представили 4 367 медицинских организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила об опросе медиков, показавшем, что руководители многих медорганизаций до сих пор не разобрались, кто из их работников может претендовать на выплаты, введенные с 2023 года.

"По оперативным данным Социального фонда России, по состоянию на 24 июля 2023 года нарастающим итогом за январь-июнь 2023 года 4 тыс. 367 медицинских организаций предоставили реестры сведений, необходимых для назначения и перечисления специальных социальных выплат более 900 тыс. медицинских работников на сумму 38,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что специальные выплаты составляют от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Для реализации соответствующего постановления в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено 152,4 млрд рублей.

"Специальные социальные выплаты производятся территориальными отделениями Социального фонда России по представляемым медицинскими организациями реестрам работников, имеющим право на получение специальной социальной выплаты", - добавили в пресс-службе.

Минздрав России по согласованию с Минтруда РФ утвердил разъяснения о том, как применять постановление о выплатах. "На обращения, поступающие в адрес Минздрава России от медицинских работников, медицинских организаций, субъектов Российской Федерации и др., даются разъяснения по вопросам применения постановления <…>, категорий получателей выплат, максимальным месячным размерам специальной социальной выплаты", - уточнили в министерстве.

Документ также вводит правила выплаты, один из пунктов которых предусматривает ответственность медицинской организации за предоставление недостоверных сведений либо сокрытие сведений, влияющих на право работников получения специальной социальной выплаты, заключили в Минздраве.