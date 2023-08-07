На Ставрополье в 2023 году собрали более 8 млн тонн зерна

Лидерами по сбору урожая стали Ипатовский, Красногвардейский и Новоалександровский округа

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Аграрии на Ставрополье завершили жатву, собрав в 2023 году 8,2 млн тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем официальном Telegram-канале.

"Жатва на Ставрополье завершена. Урожай - свыше 8,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по краю - 36,5 центнера с гектара. Учитывая сложные погодные условия, результат достойный, сопоставимый с прошлым годом. Спасибо за это аграриям, которые стойко справились со всеми трудностями", - уточнил Владимиров.

Ранее он сообщал, что урожай зерновых по итогам жатвы 2022 года в регионе составил около 8,5 млн тонн.

В пресс-службе краевого Минсельхоза ТАСС уточнили, что в этом году общая уборочная площадь зерновых составила 2,3 млн га, к уборке приступили 14 июня.

По словам Владимирова, лидер по сбору урожая - Ипатовский округ, там собрали почти 760 тыс. тонн. Следующие по объемам урожая - Красногвардейский, Новоалександровский округа.

"Работа аграриев на полях продолжается. Впереди уборка кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и других культур. Не за горами осенний сев - закладка урожая 2024 года", - добавил глава края.