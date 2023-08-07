Совет директоров "Татнефти" 14 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за I полугодие

В повестку заседания также вошел вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" на заседании 14 августа обсудит рекомендацию по дивидендным выплатам за I полугодие 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В повестку заседания также вошел вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти", приходящаяся на акционеров компании, по РСБУ в I полугодии составила 128,1 млрд рублей. Финансовые результаты по МСФО компания пока не раскрывала.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.